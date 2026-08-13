مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز و فردا وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و از روز شنبه تا روز دوشنبه روند افزایش دما و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و سپس از روز شنبه تا روز دوشنبه روند افزایش دما و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین تداوم جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط روز یکشنبه (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق ابتدا در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان و سپس به ویژه طی روز‌های جمعه و شنبه، علاوه بر تقویت در سواحل و نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی و شمالی و غربی نیز گسترش می‌یابد.

به گفته سبزه زاری؛ طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه، سرعت وزش باد در بخش‌های شمالِ غربی، غربی و جنوبی طی ساعاتی از بعد از ظهر در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۱ و ایذه با ۲۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۲۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.