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رمکردن ناگهانی یک اسب در ساحل بابلسر، یک دختر جوان را مصدوم کرد و به چند خودروی پارکشده خسارت زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رمکردن ناگهانی یک اسب در ساحل بابلسر، یک دختر جوان را مصدوم کرد و به چند خودروی پارکشده خسارت زد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این اسب روز گذشته در ساحل بابلسر ناگهان رم کرد و سوار خود را که دختری جوان بود، به زمین انداخت.
در پی این حادثه، دختر جوان دچار آسیبدیدگی شد.
اسب رمکرده پس از آن به سمت خودروهای پارکشده حرکت کرد و به چند دستگاه خودرو خسارت وارد کرد.