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با توجه به عملیات شناسایی و پاکسازی مهمات عملنکرده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار امروز پنج شنبه ۲۲ مرداد ماه در شهرستان جاسک وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه به دلیل شناسایی و پاکسازی مهمات عملنکرده تا ساعت ۱۴ احتمال شنیده شدن صدای انفجار در در محدوده هوشدان و پارک سنگ سیاه وجود دارد.
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از عموم شهروندان درخواست میشود با حفظ آرامش، از حضور و رفت و آمد غیرضروری در این محدوده خودداری کنند.
این صداها ناشی از عملیات مربوط به مهمات عملنکرده بوده و جای نگرانی نیست.