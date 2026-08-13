با توجه به عملیات شناسایی و پاکسازی مهمات عمل‌نکرده، احتمال شنیده شدن صدای انفجار امروز پنج شنبه ۲۲ مرداد ماه در شهرستان جاسک وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه به دلیل شناسایی و پاکسازی مهمات عمل‌نکرده تا ساعت ۱۴ احتمال شنیده شدن صدای انفجار در در محدوده هوشدان و پارک سنگ سیاه وجود دارد.

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از عموم شهروندان درخواست می‌شود با حفظ آرامش، از حضور و رفت و آمد غیرضروری در این محدوده خودداری کنند.

این صدا‌ها ناشی از عملیات مربوط به مهمات عمل‌نکرده بوده و جای نگرانی نیست.