همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، مردم آبادان و خرمشهر با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی، در سوگ هشتمین امام شیعیان به عزاداری پرداختند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی در آبادان و خرمشهر شاهد حضور عزادارانی بود که در سوگ هشتمین امام شیعیان، به نوحه‌خوانی و سینه‌زنی پرداختند.

مردم این دو شهرستان با برگزاری آیین‌های مختلف مذهبی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان دادند و مجالس عزاداری امام رضا (ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در آبادان نیز همزمان با این مناسبت، پرچم‌های مزین به نام امام رضا (ع) در مساجد و هیئت‌های مذهبی برافراشته شد و عزاداران با برگزاری مراسم سوگواری، یاد و نام ثامن‌الحجج (ع) را گرامی داشتند. برگزاری آیین‌های عزاداری امام رضا (ع) در آبادان و خرمشهر، سابقه‌ای دیرینه دارد.

اما خرمشهر برای دوستداران امام رضا (ع) تنها یک شهر عزادار نیست؛ این شهر و منطقه شلمچه در روایت تاریخی هجرت امام رضا (ع) به خراسان، جایگاهی ویژه دارند.

بر اساس برخی منابع تاریخی، امام رضا (ع) در مسیر هجرت از مدینه به مرو، از منطقه بصره و مرز شلمچه وارد سرزمین ایران شدند و پس از عبور از این منطقه، به منزلی در محدوده میان خرمشهر و آبادان رسیدند و مسیر خود را به سمت اهواز ادامه دادند.

از همین رو، خرمشهر خود را از شهر‌های مرتبط با مسیر تاریخی هجرت امام رضا (ع) می‌داند و هر سال همزمان با سالروز شهادت آن حضرت، مراسم‌های ویژه‌ای در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی این شهرستان برگزار می‌شود.

امسال نیز مردم آبادان و خرمشهر با حضور در این آیین‌ها، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت امام رضا (ع)، بار دیگر ارادت خود را به اهل بیت پیامبر اسلام (ص) به نمایش گذاشتند؛ ارادتی که در خرمشهر، با یادآوری قدم‌های تاریخی امام رضا (ع) در این سرزمین، معنایی ویژه پیدا می‌کند.