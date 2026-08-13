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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی زمانی که اقتصاد از فضای تصمیمهای روزمره فاصله بگیرد و یک برنامه پایدار برای افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، تولید و صادرات عرضه کند، محقق میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی مطور زاده، با تأکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با تصمیمهای مقطعی امکانپذیر نیست، افزود: برای رسیدن به این هدف باید موتورهای اصلی تولید، سرمایهگذاری و صادرات همزمان فعال شوند و منابع موجود به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
وی اضافه کرد: بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور در واحدهای تولیدی و بنگاههایی قرار دارد که به دلیل کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، مشکلات بانکی و بیثباتی مقررات با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند. اگر همین ظرفیتها احیا شوند، میتوان بدون اتکا به منابع جدید، بخشی از مسیر رشد را طی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سرمایهگذاری نیز باید از حالت شعار خارج شود. دولت باید موانع صدور مجوز، تأمین مالی و ورود سرمایه به پروژههای اقتصادی را کاهش دهد و در مقابل، منابع بانکی را از فعالیتهای کماثر به سمت تولید، زیرساخت و طرحهای دارای بازده هدایت کند.
به گفته وی، صادرات یکی دیگر از پایههای رشد اقتصادی است و نمیتوان بازار داخلی را تنها تکیهگاه افزایش تولید دانست. توسعه تجارت با کشورهای همسایه، تقویت بخش خصوصی و کاهش موانع صادراتی میتواند بازار بزرگتری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: رشد ۸ درصدی زمانی قابل دسترس خواهد بود که اقتصاد از فضای تصمیمهای روزمره فاصله بگیرد و یک برنامه پایدار برای افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، تولید و صادرات دنبال شود. در این مسیر، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیر شدن سیاستها به اندازه تأمین منابع اهمیت دارد.