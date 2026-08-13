ه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اجلاسیه در سال نخست پس از وقایعی همچون شهادت شیخ باقر النمر و دستگیری و شکنجه شیخ زکزاکی کار خود را آغاز کرد و در ۱۰ دوره گذشته بیش از ۲۰ شهید بزرگوار و نام آور کشورمان همچون سردار سلامی، دکتر لاریجانی، دکتر ترانچی، دکتر حسین امیرعبداللهیان و سردار حجازی از میهمانان و سخنرانان این اجلاسیه در دامغان بودند .

امسال هم این اجلاسیه بین‌المللی روز دوشنبه نوزدهم مرداد ماه با شعار «ایستاده در پناه ضامن» و در پاسداشت قائد شهید امت در تهران آغاز شد و ادامه آن در دامغان برگزار شد .

یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت در بخش داخلی ۲۹ مردادماه با برگزاری آئین اختتامیه در تالار قدس حرم مطهر رضوی و تجلیل از موکب داران برجسته و منتخب استان‌های کشور به کار خود پایان می‌دهد و در بخش بین الملل با همراهی مجموعه‌های مردمی عاشق انقلاب اسلامی و شخصیت رهبر شهید و فرزانه انقلاب به اجرای برنامه در کشور‌های لبنان، اندونزی، سنگال و پاکستان می‌پردازد.