تسهیل زیارت برای نیازمندان به حمایت؛
طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» با حضور جوانان هلالاحمر استان مرکزی
جوانان هلالاحمر استان مرکزی با حضور در پنجمین طرح ملی قدم به قدم در مسیر بهشت، به زائران حرم مطهر رضوی خدمات ویلچرسانی ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی از فعالیت اعضای جوان این جمعیت در پنجمین طرح ملی قدم به قدم در مسیر بهشت و ارائه خدمات ویلچرسانی به زائران حرم مطهر رضوی خبر داد.
قاسم مهرآبادی افزود: در نخستین ساعات بامداد امروز، ۳۵ نفر از اعضای جوان و برادر جمعیت هلالاحمر استان مرکزی در قالب پنجمین طرح ملی قدم به قدم در مسیر بهشت، خدمترسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور امام رضا (ع) را آغاز کردند.
او گفت: این اعضا از همه شهرستانهای استان مرکزی در این طرح حضور دارند و از ساعت ۲ بامداد تا ۸ صبح، در مسیر منتهی به حرم مطهر رضوی، از ایستگاه شماره ۵ در میدان شهدا تا حرم مطهر امام رضا (ع)، با ارائه خدمات ویلچرسانی در کنار زائران حضور داشتند.
مهرآبادی ابراز داشت: ارائه خدمات حمایتی و تسهیل زیارت برای سالمندان، افراد کمتوان و زائرانی که به خدمات ویلچر نیاز دارند، از مهمترین محورهای فعالیت اعضای جوان جمعیت هلالاحمر استان مرکزی در این طرح است و جوانان هلالاحمر با روحیه داوطلبانه و جهادی، خدمت به زائران حضرت علی بن موسیالرضا (ع) را توفیقی ارزشمند برای خود میدانند.