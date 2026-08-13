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سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از تمدید مهلت ثبتنام در مسابقات ملی مهارت تا ۳۱ شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسابقات ملی مهارت فرصتی برای دانشآموزان و جوانان دارای مهارت و تخصص در رشتههای مختلف فراهم میکند تا توانمندیهای خود را در فضایی رقابتی و بر اساس استانداردهای جهانی محک بزنند و مسیر رشد و ارتقای حرفهای خود را دنبال کنند.
شناسایی و پرورش استعدادهای مهارتی
این مسابقات با هدف شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای مهارتی و همچنین ارتقای سطح مهارت نیروی جوان کشور برگزار میشود. برگزیدگان این رقابتها نیز میتوانند مسیر حضور در مسابقات بینالمللی مهارت را طی کنند و توانمندیهای خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند.
فرصت ثبتنام تا پایان شهریور
علاقهمندان میتوانند تا ۳۱ شهریورماه با مراجعه به صفحه ویژه مسابقات به نشانی http://etchamber.ir/worldskills، ضمن آشنایی با رشتههای شرکتکننده و شرایط حضور، نسبت به ثبتنام در سامانه رسمی مسابقات اقدام کنند.