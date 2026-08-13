به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مهدی امیرخانی با اشاره به اجرای عملیات گسترده‌ای در جهت مقابله با تصرفات غیرقانونی و ساماندهی اتاقک‌های فاقد مجوز در سطح شهرستان، اظهار کرد: در این عملیات که با حضور اعضای کارگروه ساماندهی اتاقک‌های غیرمجاز و همراهی عوامل اجرایی و نیرو‌های انتظامی انجام شد، ۱۴ مورد زیرسازی و جانمایی اتاقک‌های غیرمجاز که در محدوده فضای سبز شهری ایجاد شده بود، تخریب و جمع‌آوری شد.

وی افزود: رفع تصرف اراضی و فضاهای سبز شهری تصرف‌شده به‌صورت غیرقانونی و بازگرداندن آنها به وضعیت اولیه، تخریب حصارکشی غیرمجاز یک قطعه زمین که بدون مجوز قانونی با بلوک‌های سیمانی محصور شده بود و بازگرداندن آن به کاربری اصلی، همچنین بازداشت دو نفر از متخلفان و تشکیل پرونده قضایی برای آنان با دستور قضایی، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه بود.

امیرخانی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تعرض به اراضی و فضا‌های متعلق به عموم، تصریح کرد: با هرگونه تصرف غیرقانونی، ایجاد کیوسک‌های فاقد مجوز و اقدامات مغایر قانون، برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شوش بیان داشت: این عملیات در راستای اجرای قانون، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، حفاظت از اراضی و فضا‌های سبز شهری و ساماندهی سیمای شهر انجام شده است.