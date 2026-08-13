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پایشهای مشترک محیط زیست و دامپزشکی، از عادی بودن وضعیت پرندگان تالابهای ارومیه حکایت دارد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: در پایشهای اخیر مشترک محیط زیست و دامپزشکی، هیچگونه تلفات غیرعادی، گسترده یا مشکوک در جمعیت پرندگان تالابهای این شهرستان مشاهده نشده و وضعیت پرندگان مطلوب و عادی است.
مختار خانی افزود: یگان حفاظت محیط زیست و شبکه دامپزشکی، با گشتها و پایشهای مشترک در تالابهای شهرستان ارومیه، وضعیت عمومی تالابها، شرایط زیستگاهی، حضور و پراکنش پرندگان آبزی و کنارآبزی و همچنین نشانههای غیرطبیعی در رفتار و سلامت آنها را بررسی کردند.
او گفت: در این پایشها، هیچ موردی از تلفات غیرعادی یا افزایش غیرطبیعی مرگومیر پرندگان مشاهده نشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با اشاره به انتشار برخی گزارشها درباره تلفات پرندگان در تالابها، افزود: مشاهده موردی لاشه پرنده در طبیعت، بهتنهایی نشانه شیوع بیماری یا وقوع بحران زیستی نیست و ممکن است بر اثر عوامل طبیعی، سن، شکار طبیعی، حوادث و دیگر رخدادهای معمول در زیستگاهها اتفاق بیفتد.
خانی تصریح کرد: در پایشهای اخیر، موردی که از نظر تعداد، پراکنش یا علائم بالینی، مشکوک به رخداد غیرطبیعی یا بیماری فراگیر باشد، مشاهده نشده است.
او درباره تأثیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی بر تلفات پرندگان نیز گفت: کاهش منابع آبی، خشکسالی، تغییر شوری و کیفیت آب و کاهش منابع غذایی، میتواند در بلندمدت بر کیفیت زیستگاههای تالابی و توان اکولوژیک آنها اثر بگذارد؛ اما اکنون شواهدی از نقش این عوامل در تلفات غیرعادی پرندگان تالابهای مورد پایش وجود ندارد.
خانی افزود: ورود فاضلاب خام یا پسابهای آلوده به منابع آبی، تهدیدی جدی برای کیفیت آب و سلامت اکوسیستمهای تالابی است و باید بهطور مستمر کنترل و پایش شود، اما نسبت دادن تلفات پرندگان به فاضلاب یا آلایندهای مشخص، بدون شواهد و نتایج آزمایشگاهی، از نظر کارشناسی صحیح نیست.
او با تأکید بر ضرورت پایش زودهنگام گفت: محیط زیست و دامپزشکی، وضعیت پرندگان تالابها را بهصورت مستمر رصد میکنند تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرطبیعی در رفتار، سلامت یا میزان تلفات پرندگان، نمونهبرداری و اقدامات تخصصی لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، تالابهای آذربایجانغربی را از زیستگاههای مهم پرندگان آبزی و مهاجر دانست و گفت: سلامت این پرندگان، شاخص مهمی برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک تالابهاست؛ بنابراین پایش پرندگان، کیفیت آب، شرایط زیستگاهی و منابع احتمالی آلاینده باید در همه تالابها و زیستگاههای آبی استان ادامه یابد.
خانی از شهروندان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده تلفات غیرعادی، تجمع پرندگان بیمار یا رفتار غیرطبیعی در جمعیت پرندگان، موضوع را به محیط زیست یا شبکه دامپزشکی اطلاع دهند و از تماس یا جابهجایی لاشه پرندگان خودداری کنند.