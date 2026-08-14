به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی آباده گفت: این طرح با استفاده از فناوری‌های نوین در اراضی پایاب منابع آبی خسروشیرین با خط انتقال از محل مظهر قنات شروع شده و اکنون فاز اول عملیات آن در حال اجرا است.

خسروی افزود: این طرح در دو فاز ۳۲۰ هکتاری و ۲۵۷ هکتاری اجرا خواهد شد که برای اجرای این طرح ۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آباده بیان کرد: این طرح هوشمند به الگوی ملی حسابداری آب در وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو تبدیل شده است و هدف از اجرای آن تجمیع منابع آب زیرزمینی از جمله چهار حلقه چاه، چشمه آب سیاه و تجمیع اراضی بهره برداران و آب بران خواهد بود.

خسروی بیان کرد: در این طرح با توجه به تحویل حجمی آب با استفاده از کارت آب و تجهیزات شیر‌های هوشمند و مجهز به فن آوری اینترنت، پیش بینی شده است که با مدیریت تقاضای آب همانند سیستم توزیع سوخت، امکان آگاهی از مصرف و مدیریت مصرف آب فراهم شود.

او ادامه داد: با بهره برداری از این طرح در هر دور آبیاری یک هفته هزار و ۵۰۰ متر مکعب معادل یک میلیون و پانصد هزار لیتر آب با کیفیت صرفه‌جویی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی آباده در پایان گفت: در این بازدید در خصوص تامین اعتبارات، اعطای تسهیلات به بهره برداران قول مساعد داده شد.