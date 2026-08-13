امروز سومین سالگرد دومین حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ‌ (ع) است که در پی آن دو نفر به شهادت رسیدند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غروب یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ در جریان حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) ۲ تن از خادمان حرم به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدند.

محمد جهانگیری ۲۵ ساله از محافظان حرم احمدبن موسی (ع) براثر اصابت تیر به قفسه سینه به شهادت رسید .همچنین غلامعباس عباسی خادم حرم مطهر شاه چراغ (ع) در همان دقایق ابتدایی حمله تروریستی به شهادت رسید.

تروریست تکفیری این حادثه از باب‌المهدی وارد حرم شد و بی رحمانه شروع به خالی کردن خشاب خشم خود بر روی خادمان و مردم بی‌گناه کرد.

اما اینبار به رغم عملیات تروریستی ۴ آبان سال ۱۴۰۱ ، این تروریست تکفیری تبعه تاجیک در همان بدو ورود به صحن با جانفشانی یکی از خدام و سرعت عمل یگان حفاظت زمین‌گیر شد.

جان‌افشانی نیروهای حرم و اقدام به موقع یگان حفاظت نگذاشت داغ این حمله تروریستی بر جان مردمان ایران زمین سنگین‌تر شود و خشم کوردلانه تروریسم تکفیری اینبار شش نفر را مصدوم و مجروح کرد.

حرم شاهچراغ(ع) روز چهارشنبه چهارم آبان سال ۱۴۰۱ نیز مورد حمله تروریستی داعش قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۳ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.