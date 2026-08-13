پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی جدید «داستان مصور» و تئاتر تلویزیونی «اسب جنگی» در روزهای ۲۲ و ۲۳ مرداد، هر دو برای اولین بار از شبکه چهار سیما پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی جدید «داستان مصور» و تئاتر تلویزیونی جدید «اسب جنگی» به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۲ و ۲۳ مرداد از شبکه چهار به نمایش درخواهد آمد.
«داستان مصور» محصول سال ۲۰۲۵ کشور برزیل، فیلمی است از گونههای دارم و زندگینامهای به کارگردانی رافائل سالگادو که در آن استر باربیو، اوتون باستوس و فرناندو ایراس به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم توانسته امتیاز ۷ از ۱۰ را در درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) کسب کند.
فیلم، داستان زندگی مائوریسیو دسوزا را از کودکی تا رسیدن به جایگاه یکی از مهمترین کاریکاتوریستهای برزیل و دنیا را روایت میکند؛ سفری که از بازیهای کودکانه آغاز میشود و با تحقق یک رؤیای بزرگ به پایان میرسد.
فیلم سینمایی «داستان مصور» در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد در ساعت ۹ صبح تکرار خواهد شد.
در روز جمعه ۲۳ مرداد نیز تئاتر تلویزیونی «اسب جنگی» برای اولین بار به روی آنتن شبکه چهار خواهد رفت.
این تئاتر محصول سال ۲۰۱۴ کشور انگلستان است و در گونههای درام، ماجراجویی و تاریخی جای میگیرد.
کارگردانی این تئاتر تلویزیونی را ماریان الیوت به انجام رسانده و در آن آلکس آوری، درک آرنولد و نیگل آلن هنرنمایی کردهاند.
امتیاز این فیلم در IMDB هشت و نیم از ده است.
در خلاصه داستان این تئاتر آمده: با شروع جنگ جهانی اول، اسب محبوب آلبرت، جویی، به سوارهنظام فروخته و با کشتی به فرانسه فرستاده میشود.
اگرچه هنوز به سن کافی برای ثبت نام در جنگ نرسیده است، اما او ماموریتی خطرناک را برای یافتن و بازگرداندن او به خانه آغاز میکند.
تئاتر تلویزیونی جدید «اسب جنگی» در روز جمعه ۲۳ مرداد، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت ۹ صبح تکرار آن به روی آنتن خواهد رفت.