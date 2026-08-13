«رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان دیدار و درباره مسائل مورد علاقه مشترک و راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «رادیو پاکستان» در این دیدار، دو طرف درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تعمیق تعاملات میان پاکستان و ایران تبادل نظر کردند.

وزیر دفاع پاکستان با تاکید بر روابط دیرینه و برادرانه میان دو کشور، بر تعهد اسلام آباد برای تقویت هرچه بیشتر مناسبات با تهران تاکید کرد.

خواجه محمد آصف همچنین توسعه همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مورد علاقه مشترک را مهم دانست و بر ضرورت گسترش این همکاری‌ها از طریق تداوم رایزنی و تعامل میان دو طرف تاکید کرد.

این دیدار در شرایطی انجام شد که دو کشور در هفته‌های اخیر بر افزایش تماس‌های سیاسی و امنیتی و استفاده از سازوکار‌های دوجانبه برای گسترش همکاری‌ها تاکید داشته‌اند.