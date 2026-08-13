سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، با تاکید بر اینکه تفاهم نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا، گفت: این سند می‌تواند چارچوب بازگشت دو طرف به مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی باشد.

تفاهم نامه اسلام آباد مسیر بازگشت آمریکا و ایران به گفت و گوها را باز گذاشته است

تفاهم نامه اسلام آباد مسیر بازگشت آمریکا و ایران به گفت و گوها را باز گذاشته است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، «اندرابی» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت این تفاهم نامه و نزدیک شدن به پایان مهلت ۶۰ روزه آن گفت: این توافق ممکن است تاکنون به طور کامل اجرا نشده باشد، به ویژه در ارتباط با بیانیه مشترک پاکستان و قطر، اما چارچوب لازم برای ادامه روند صلح همچنان در تفاهم نامه اسلام آباد و بیانیه مشترک دو کشور وجود دارد.

وی گفت: هر زمان طرفین از منطق تشدید تنش عبور کنند و ضرورت و عقلانیت گفت‌و‌گو بر رویکرد تقابل غلبه کند، چارچوب بازگشت به مذاکرات از قبل در تفاهم نامه اسلام آباد و بیانیه مشترک پاکستان و قطر پیش بینی شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به نزدیک شدن پایان مهلت ۶۰ روزه افزود این مهلت به زودی پایان می‌یابد، اما امکان تمدید آن وجود دارد.

وی تاکید کرد: هنوز پنج روز از این مهلت باقی مانده و پاکستان در حال حاضر این روند را پایان یافته تلقی نمی‌کند.

اندرابی ابراز امیدواری کرد حتی در صورت اجرا نشدن تفاهم نامه در مهلت تعیین شده، تمدید آن در نهایت انجام شود و ایران و آمریکا بار دیگر به مسیر گفت‌و‌گو بازگردند.

وی تاکید کرد چارچوب مذاکرات بعدی میان دو طرف در تفاهم نامه اسلام آباد و بیانیه مشترک پاکستان و قطر وجود دارد.