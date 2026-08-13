چین و اندونزی، رزمایش مشترکی در آب‌های شرقی جزیره تایوان برگزار کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، فرماندهی بخش شرقی ارتش آزادی بخش خلق چین گزارش داد که ناو‌های موشک‌انداز نیروی دریایی چین به همراه رزم ناو متعلق به نیروی دریایی اندونزی، برنامه‌های مرتبط با رزمایش مشترک خود در آب‌های شرقی جزیره تایوان چین را با موفقیت اجرا کرده‌اند.

بر اساس برنامه از پیش طراحی شده رزمایش، دو طرف برنامه‌ها و اقدامات مشترکی را اجرا کردند و همه اهداف تعیین شده در این رزمایش مشترک با موفقیت اجرا و محقق شد.

نیرو‌های شرکت کننده در این رزمایش تمرین‌هایی از جمله ارتباطات دریایی، مانور‌های آرایش نظامی دریایی و پشتیبانی و سوخت‌گیری در دریا اجرا کردند.

طبق اعلام فرماندهی بخش شرقی ارتش چین، این رزمایش نشان‌دهنده علاقمندی و توانمندی هر دو کشور برای گسترش همکاری‌های عملی و حفاظت مشترک از صلح و ثبات در منطقه است.