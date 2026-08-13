\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\ufe0f \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0631\u062c\u0645\u0646\u062f \u06af\u0641\u062a : \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u00a0 \u0628\u0647 \u0648\u0633\u0639\u062a \u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u00a0\u06f5\u06f0\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639\u00a0 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .\n\n\u00a0