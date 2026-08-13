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معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با همراهی مدیران حوزه راهداری استان از روند اجرایی طرحهای بازسازی پل خشکه رود شهر روانسر و عملیات تحکیم و پایداری قطعه رانشی شاهو در مسیر روانسر _ پاوه به صورت میدانی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی گفت: محور کرمانشاه _ روانسر _ پاوه یکی از مسیرهای مهم گردشگری غرب کشور است و تردد مسافری بسیار گستردهای از طریق این مسیر انجام میشود.
وی به اجرای دو طرح مهم بازسازی پل خشکه رود روانسر و عملیات تحکیم و پایداری مقطع رانشی شاهو در این مسیر ارتباطی اشاره کرد و گفت: پل ارتباطی خشکه رود در شهر روانسر در ایام جنگ رمضان توسط دشمن آمریکایی _ صهیونیستی تخریب شد.
معاون عمرانی استاندار افزود: با توجه به اهمیت این پل، عملیات اجرایی طرح بلافاصله آغاز شد و هم اکنون کولهها و دستکهای پل اجرا شدهاند و ساخت تیرهای این پل نیز در کارگاه تولیدی به صورت همزمان انجام شده است.
وی گفت: طبق گزارش اداره راهداری این طرح مهم تا نیمه دوم شهریور به بهره برداری میرسد و مردم منطقه و گردشگران میتوانند از آن استفاده کنند.
نجفی در بازدید از مقطع رانشی شاهو در مسیر جاده روانسر _ پاوه نیز گفت: بارشهای فصل بهار، موجب رانش خاک و ناپایداری در این قطعه شد و پس از بازدید و برگزاری نشست عوامل مؤثر بر ناپایداری زمین مورد بررسی میدانی و تحلیل کارشناسی قرار گرفت.
وی به پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی این طرح اشاره کرد و گفت: احداث ۲۷ شمع برای این طرح در نظر گرفته شده است که تاکنون کار حفاری ۱۱ شمع به اتمام رسیده است.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: عملیات اجرایی طرح با شتاب مناسب در حال اجرا است و به پیمانکار تاکید شده است تا قبل از آغاز بارندگیها مرحله تحکیم و پایداری آن انجام شود.