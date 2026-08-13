به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهر مقدس قم در سالروز شهادت سلطان طوس حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثناء) سوگوار و عزادار است.

حرم مطهر اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) دیشب و امروز شاهد حضور گسترده زائران عزادار و دسته‌های سوگواری است.

خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) هم صبح امروز در قالب دسته عزا از مسجد امام حسن عسگری تا حرم مطهر بانوی کرامت سوگواری کردند.

مراسم سوگواری شهادت امام هشتم در بیوت مراجع عظام تقلید نیز برگزار شد.

مردم شهر‌ها و روستا‌های استان هم امروز در قالب دسته‌های عزاداری و برپایی مجالس سوگواری در غم شهادت خورشید هشتم، اشک ماتم ریختند.