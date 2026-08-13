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رئیس دادگستری شهرستان کارون استان خوزستان از اعطای احکام صلحیاران مساجد به ائمه جماعت این شهرستان، در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش و تقویت عدالت محلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مراسم اهدای احکام صلحیاران مساجد شهرستان کارون با حضور بنیحیال، رئیس دادگستری شهرستان کارون و امامی، معاون رئیس دادگستری این شهرستان، برگزار شد.
بنیحیال در این مراسم با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ صلح، سازش و مصلحتاندیشی در روابط اجتماعی، اظهار داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش در میان مردم، افزون بر کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی، زمینهساز افزایش آرامش، همدلی و انسجام اجتماعی خواهد بود.
وی افزود: صلحیاران مساجد بهعنوان حلقه ارتباطی میان دستگاه قضایی و مردم، نقش مؤثری در پیشگیری از شکلگیری اختلافات، کاهش نزاعها و کمک به حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی ایفا میکنند.
بنی حیال با اشاره به جایگاه اثرگذار مساجد در هدایت معنوی و اجتماعی شهروندان، بیان کرد: استقرار دفاتر صلح و فعالیت صلحیاران در اماکن مذهبی، اقدامی مهم در راستای تسهیل دسترسی مردم به ظرفیتهای صلح و سازش و نزدیکتر شدن خدمات قضایی به جامعه است.
رئیس دادگستری شهرستان کارون در پایان ضمن تقدیر از همراهی ائمه جماعت مساجد شهرستان کارون، بر تداوم همکاریهای مردمی و مذهبی در مسیر حفظ نظم، آرامش و گسترش عدالت تأکید کرد.