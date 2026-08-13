بر اساس گزارش سالانه پنتاگون، حملات آمریکا در یمن در سال ۲۰۲۵ به کشته شدن ۱۵۳ غیرنظامی منجر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، ارزیابی پنتاگون از حملات نظامی آمریکا علیه انصارالله یمن، نشان داده است این حملات در سال گذشته میلادی منجر به کشته شدن ۱۵۳ غیرنظامی و مجروح شدن ۲۴۳ نفر دیگر شده است.

این آمار روز سه‌شنبه از طریق یک مقام آمریکایی و با استناد به ارزیابی یادشده فاش شد. این ارزیابی نشان می‌دهد تمام موارد مرگ‌ومیر و جراحات غیرنظامی که در سال ۲۰۲۵ در ارتش آمریکا ثبت شده، ناشی از سه حمله در یمن در آوریل بوده است.

این ارزیابی غیرمحرمانه که به عنوان بخشی از گزارش سالانه پنتاگون درباره تلفات غیرنظامیان به کنگره ارائه شده، پس از گزارش اولیه «ان‌بی‌سی نیوز»، به خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده است.