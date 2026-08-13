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فصل جدید برنامه زنده «شبهای فوتبالی» از جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۲۲ روانه آنتن شبکه ورزش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با برگزاری رقابتهای فوتبال لیگ برتر کشور، جام حذفی و رقابتهای مهم فوتبال ملی، سری جدید برنامه زنده «شبهای فوتبالی» از جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه ورزش سیما پخش میشود.
سری جدید و فصل دوازدهم برنامه زنده «شبهای فوتبالی» در ۵۵ قسمت ۱۲۰ دقیقهای به تهیه کنندگی علی خشایار فرد و با اجرای مشترک مهدی توتونچی و محمد میر به بحث و بررسی دیدارهای روز فوتبال کشور با حضور کارشناسان برتر فوتبال میپردازد.