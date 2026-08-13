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آمادگی تیم مهارت ایران برای مسابقات جهانی

تیم ملی مهارت ایران آماده حضور در مسابقات بین المللی چین می‌شود. مسابقاتی که با مشارکت هفتاد کشور جهان که در شصت و چهار رشته مهارتی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۱:۱۱
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برچسب ها: تیم ملی مهارت ، مسابقات جهانی
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