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آناهیتا زارعی و نسیم قاسمی، نمایندگان ایران در دسته ۷۷ کیلوگرم رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا موفق به کسب ۶ نشان رنگارنگ شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آناهیتا زارعی در بخش نوجوانان و جوانان عملکرد درخشانی داشت. او در یکضرب با مهار وزنه ۹۲ کیلوگرمی و از دست دادت ۹۶ و ۹۸ کیلوگرم، با همین رکورد نشان برنز را به دست آورد.
زارعی در دوضرب، اما نمایش فوقالعادهای داشت و هر سه وزنه ۱۱۸، ۱۲۳ و ۱۲۶ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد. او با ثبت رکورد ۱۲۶ کیلوگرم به نشان طلای دوضرب نوجوانان رسید و در مجموع نیز با حدنصاب ۲۱۸ کیلوگرم عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا را از آن خود کرد.
زارعی در رده جوانان نیز در دوضرب موفق به کسب نشان نقره شد.
نسیم قاسمی، دیگر نماینده ایران در بخش نوجوانان، در یکضرب با مهار وزنه ۹۷ کیلوگرمی و قرار گرفتن در صدر جدول، نشان طلای یکضرب را به دست آورد. او در دوضرب نیز با مهار وزنه ۱۱۷ کیلوگرمی به نشان نقره رسید و در مجموع نیز با ۲۱۴ کیلوگرم نشان نقره را کسب کرد.
در این دسته، دینا تقیزاده در بخش جوانان در هر دو حرکت یکضرب و دوضرب موفق به ثبت رکورد نهایی نشد و از جدول رقابتها کنار رفت.
در پایان، سهم ایران از دسته ۷۷ کیلوگرم، سه نشان آناهیتا زارعی شامل دو طلا و یک برنز و سه نشان نسیم قاسمی شامل یک طلا و دو نقره بود.