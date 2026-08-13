مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: علاقمندان به شرکت در رویداد هم‌اندیشی آینده اجتماعی قزوین از امروز تا ۲۲ شهریور فرصت دارند تا آثار خود را به رویداد هم‌اندیشی آینده اجتماعی قزوین ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اکرم نجفی افزود: دومین رویداد هم‌اندیشی آینده اجتماعی قزوین با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، جوانان، تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برای شناسایی مسائل اجتماعی و ارائه راهکار‌های عملیاتی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: آینده اجتماعی استان را نمی‌توان صرفاً در ساختار‌های اداری و مدیریتی طراحی کرد؛ بلکه این آینده باید با مشارکت مردم، تشکل‌های اجتماعی، جوانان و صاحبان اندیشه ساخته شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری افزود: در این دوره چهار محور تاب‌آوری و سرمایه اجتماعی، جوانان و نقش‌آفرینی اجتماعی، اقتصاد محلی و کسب‌وکار‌های خرد و شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

نجفی گفت: تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، سرمایه اجتماعی استان و از مهم‌ترین شرکای دولت در شناخت و حل مسائل جامعه هستند.

نجفی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار و ایده‌های خود را در قالب‌های مختلف از جمله مقاله، یادداشت، تجربه‌نگاری، ایده و طرح، پادکست، موشن، کلیپ، عکس و آثار هنری ارسال کنند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که این رویداد به تولید ایده‌های قابل اجرا و راهکار‌های مؤثر برای مسائل اجتماعی استان منجر شود؛ چرا که آینده اجتماعی قزوین باید با مردم و در کنار مردم ساخته شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مراسم اختتامیه این رویداد آذر ماه برگزار می شود.