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وقوع چهارفقره تصادف در یکی از محورهای روستایی بوکان در آذربایجانغربی، ۱۳ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، ۴ فقره تصادف رانندگی در محور مواصلاتی روستایی بوکان حد فاصل امیرآباد تا کورهکانی تنها در چند ساعت، ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت. حال چندین تن از مصدومان وخیم گزارش شده است. این محور، مسیر ارتباطی حیاتی روستاهای کهریزه محمودآباد، جمبوغه، سیدآباد، شهریکند، قرهگویز، غلامعلی، قلقله، سلامت و کورهکانی است که به دلیل کمعرض بودن و وجود نقاط حادثهخیز، احتیاط مضاعفی را میطلبد. با اعلام گزارش حوادث به مرکز پیام ۱۱۵، بلافاصله تیمهای امدادی اورژانس بوکان به محلهای حادثه اعزام شدند. تکنسینهای فوریتهای پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، ۱۳ مصدوم را برای ادامه مراحل درمان به بیمارستان شهید قلیپور بوکان منتقل کردند.
دکتر فرزین رضازاده رئیس اورژانس و مدیریت حوادث آذربایجان غربی گفت: با توجه به وقوع این حوادث پیاپی در محورهای فرعی بوکان، تمامی پایگاههای اورژانس معین در منطقه و مراکز درمانی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
پیمان رضایی مسئول فوریتهای پزشکی بوکان هم علت اصلی حوادث در مسیرهای روستایی را سرعت غیرمجاز و سبقتهای پرخطر در جادههای کمعرض دانست و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از شتابزدگی، از بروز حوادث ناگواری از این دست جلوگیری کنند.