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مسابقات تنیس روی میز نوجوانان پسر کشور با قهرمانی یاسین شعاری و نایبقهرمانی علیرضا نصیرایی از مازندران در قائم شهر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یاسین شعاری از تیم مازندران با ثبت ۱۵ برد و بدون شکست، قهرمان مسابقات تنیس روی میز نوجوانان پسر کشور در قائم شهر شد.
این رقابتها پس از چهار روز و با حضور ۲۴۲ پینگپنگباز برگزار شد و در مرحله پایانی، ۱۶ ورزشکار برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.
علیرضا نصیرایی دیگر نماینده مازندران نیز به عنوان نایبقهرمانی دست یافت و مانی حسینزاده از گیلان در جایگاه سوم ایستاد.
پیمان خطیبی، عضو کمیته استعدادیابی فدراسیون تنیس روی میز گفت: نفرات اول و سوم دور نخست مسابقات ردهبندی دسته برتر نوجوانان پسر کشور به اردوی تیم ملی دعوت میشوند.
وی افزود: این استعدادهای نوظهور تحت حمایت فدراسیون قرار میگیرند و در روزهای آینده به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
خطیبی گفت: ۱۶ ورزشکاری که به دسته برتر راه پیدا کردند، در دو روز ۱۵ دور مسابقه را پشت سر گذاشتند و با افزایش سطح رقابتها، برای کسب هر امتیاز تلاش کردند.
وی افزود: دور دوم و پایانی این رقابتها قرار است اواخر آبان برگزار شود.
گزارش از ایوب رضوانی