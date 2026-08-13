رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز، از وقوع ۲ تصادف در جاده قزوین کرج و جاده چالوس با ۹ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدوی گفت: در تصادفات محور کرج_قزوین و در محور کرج_چالوس تونل شماره ۷، دو عملیات جهت نجات جان ۹مصدوم صورت گرفت.

مهدوی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: پس از اعلام وقوع تصادف اول در اتوبان، بلافاصله دو تیم عملیاتی اعزام شدند که با فاصله زمانی کوتاه یک تصادف هم در تونل شماره ۷ جاده چالوس اعلام شد که دو تیم عملیاتی دیگر به محل جدید اعزام شدند. کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی و انجام اقدامات تخصصی مصدومین را به بیمارستان منتقل کردند.

وی، از شهروندان و رانندگان عزیز درخواست کرد ضمن رعایت کامل نکات ایمنی در رانندگی، در زمان خواب آلودگی و شب هنگام اکیدا از رانندگی خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر جلوگیری نمایند.