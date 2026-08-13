رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز که قصد انتقال ۱۱ قطعه سهره طلایی صیدشده از زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان به استان تهران را داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید رضا مدنی با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر با همکاری مأموران نیروی انتظامی، طی عملیاتی مشترک، یک گروه دو نفره از شکارچیان غیرمجاز را در محور ورودی شهر ابهر از مسیر قیدار شناسایی و دستگیر کردند.

مدنی افزود: پس از توقیف خودروی متخلفان و در بررسی‌های به عمل آمده، ۱۱ قطعه سهره طلایی صیدشده به همراه تعدادی قفس نگهداری پرنده و دو رشته تور زنده‌گیری کشف و ضبط گردید.»

وی با اشاره به اینکه متخلفان دستگیرشده غیربومی هستند، ادامه داد: این افراد در زیستگاه‌های طبیعی ضلع غربی شهرستان ابهر اقدام به دام‌گذاری با تور‌های زنده‌گیری نموده و تعداد ۱۱ قطعه سهره طلایی را صید و قصد انتقال به تهران را داشتندکه با اقدام به موقع مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان، پیش از خروج شناسایی و دستگیر شدند.

مدنی با اشاره به اینکه ضرر و زیان وارده به محیط زیست به مبلغ بیش از ۲۶۰ میلیون ریال به صورت داوطلبانه توسط متخلفین به حساب خزانه محیط زیست واریز شد، گفت: در پایان تمامی پرنده‌های کشف‌شده در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان ابهر آزاد و به آغوش طبیعت بازگشتند.

مدنی با تاکید بر اینکه حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش، از اولویت‌های اصلی اداره حفاظت محیط زیست می‌باشد، اافزود: با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز به صورت قاطع برخورد خواهد شدو در این راستا از شهروندان نیز درخواست می‌شود هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر گفت: پرونده تخلف برای متخلفین تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی و قضایی به مراجع قضایی شهرستان ابهر تحویل داده شد.