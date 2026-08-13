مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی سد آبسرده بروجرد گفت: برای تکمیل دیواره این سد به ۳۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر (معادل ۳.۴ همت) نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علیرضا کاکاوند به همراه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی از روند احداث سد آبسرده بروجرد بازدید کرد و گفت: دیواره این سد تا پایان تیرماه امسال ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به ۳۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر (معادل ۳.۴ همت) نیاز است.

وی افزود: برای احداث ساختمان سد تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۹۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اهداف اجرای این طرح را تأمین بخشی از آب شرب شهر بروجرد به میزان ۱۷ میلیون متر مکعب، تأمین آب برای بهبود ۳۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد، تأمین آب مورد نیاز صنعت و کنترل سیلاب عنوان کرد.

سد آبسرده از سال ۱۳۸۷ در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر بروجرد و بر روی رودخانه آبسرده از حوضه آبریز دز در دست اجرا است.

این سد از نوع خاکی با هسته رسی، ارتفاع ۸۵ متر و طول تاج ۴۲۵ متر است که حجم مخزن آن ۶۱ میلیون متر مکعب و حجم تنظیم آب این سد ۷۵ میلیون متر مکعب است.