قرارگاه رسانه‌ای صداوسیمای خراسان جنوبی مستقر در مشهد مقدس، در سومین روز فعالیت خود ۱۹ ارتباط زنده تلویزیونی به مدت ۳۸۱ دقیقه با شبکه‌ها و بخش‌های خبری مراکز استانی کشور برقرار کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، قرارگاه رسانه‌ای شبکه خاوران مستقر در مشهد مقدس، در ادامه پوشش رسانه‌ای حال‌وهوای معنوی حرم مطهر رضوی و حضور زائران و عزاداران، در سومین روز فعالیت خود، ۱۹ ارتباط زنده تلویزیونی با مدت‌زمان مجموع ۳۸۱ دقیقه روی آنتن شبکه‌های استانی و بخش‌های خبری برد.

این ارتباط‌ها با شبکه خاوران و مراکز استانی خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، آذربایجان غربی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد، البرز و چهارمحال و بختیاری انجام شد.

در این برنامه‌های زنده، حال‌وهوای حرم مطهر رضوی، حضور پرشور زائران و عزاداران، آیین‌های سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین جلوه‌هایی از خدمت‌رسانی به زائران حضرت ثامن‌الحجج(ع) به تصویر کشیده شد.





قرارگاه رسانه‌ای شبکه خاوران با بهره‌گیری از توان نیروهای تولیدی و فنی مستقر در مشهد مقدس، همچنان انعکاس جلوه‌های معنوی بارگاه منور رضوی، حضور عاشقان اهل‌بیت(ع) و آیین‌های سوگواری ایام پایانی ماه صفر را در دستور کار دارد.



این ویژه برنامه به تهیه کنندگی میثم احمدی به روی آنتن رفته است.