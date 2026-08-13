۳۸۰ دقیقه ارتباط زنده قرارگاه رسانهای شبکه خاوران با سراسر کشور
قرارگاه رسانهای صداوسیمای خراسان جنوبی مستقر در مشهد مقدس، در سومین روز فعالیت خود ۱۹ ارتباط زنده تلویزیونی به مدت ۳۸۱ دقیقه با شبکهها و بخشهای خبری مراکز استانی کشور برقرار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، قرارگاه رسانهای شبکه خاوران مستقر در مشهد مقدس، در ادامه پوشش رسانهای حالوهوای معنوی حرم مطهر رضوی و حضور زائران و عزاداران، در سومین روز فعالیت خود، ۱۹ ارتباط زنده تلویزیونی با مدتزمان مجموع ۳۸۱ دقیقه روی آنتن شبکههای استانی و بخشهای خبری برد.
این ارتباطها با شبکه خاوران و مراکز استانی خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، آذربایجان غربی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد، البرز و چهارمحال و بختیاری انجام شد.
در این برنامههای زنده، حالوهوای حرم مطهر رضوی، حضور پرشور زائران و عزاداران، آیینهای سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین جلوههایی از خدمترسانی به زائران حضرت ثامنالحجج(ع) به تصویر کشیده شد.
قرارگاه رسانهای شبکه خاوران با بهرهگیری از توان نیروهای تولیدی و فنی مستقر در مشهد مقدس، همچنان انعکاس جلوههای معنوی بارگاه منور رضوی، حضور عاشقان اهلبیت(ع) و آیینهای سوگواری ایام پایانی ماه صفر را در دستور کار دارد.
این ویژه برنامه به تهیه کنندگی میثم احمدی به روی آنتن رفته است.