فرماندار ماکو با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های گمرکی منطقه آزاد ماکو گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت به شهرهای مرزی، به‌ویژه ماکو و بازرگان توجه ویژه‌ای داشته باشد.

فرماندار ماکو: دولت و مجلس به شهرهای مرزی، به‌ویژه ماکو و بازرگان توجه ویژه داشته باشد

فرماندار ماکو: دولت و مجلس به شهرهای مرزی، به‌ویژه ماکو و بازرگان توجه ویژه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاج‌فر در نشست راهبردی تسهیل امور بازرگانی و روان‌سازی لجستیک کالا در مرز بازرگان، این مرز را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های بالقوه آذربایجان‌غربی دانست و گفت: مرز بازرگان می‌تواند با تأثیرگذاری مستقیم بر تجارت، کاهش هزینه‌های مرزنشینی و ارتقای امنیت اقتصادی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی و افزایش جایگاه کشور در سطح ملی و منطقه‌ای ایفا کند.

وی با اشاره به مدیریت شرایط جنگ و تداوم فعالیت‌های تجاری در مرز بازرگان، اظهار کرد: با راهبری استاندار آذربایجان‌غربی و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های مرز بازرگان، اقدامات انجام‌شده در این ایام به شکل قابل توجهی موجب استمرار جریان واردات و صادرات و تسهیل فعالیت‌های تجاری شد.

فرماندار ماکو همچنین با اشاره به روند عملیات اجرایی تکمیل فاز دوم طرح جامع گمرک بازرگان، راه‌اندازی نوبت‌دهی اینترنتی کامیون‌های ترانزیتی و صادراتی را اقدامی مؤثر در کاهش ایستایی کامیون‌ها و ساماندهی تردد در مرز عنوان کرد و بر ضرورت تسریع در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای تأکید کرد.

تاج‌فر، جاده لجستیک منطقه آزاد ماکو را از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه دانست و گفت: این مسیر به طول بیش از ۸ هزار متر و در قالب دو باند رفت و برگشت، کمربندی ماکو را به گمرک بازرگان متصل می‌کند و با خارج کردن بخش قابل توجهی از تردد کامیون‌های ترانزیتی از محدوده شهری بازرگان، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد کامیون‌های صادراتی و وارداتی خواهد داشت.

فرماندار شهرستان ماکو در ادامه به افزایش ۱۳۰ درصدی صادرات، ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های گمرکی، منطقه آزاد ماکو، صادرات گاز و فعالیت‌های مرتبط با شرکت نفت اشاره کرد و افزود: با توجه به نقش مهم شهرهای مرزی در اقتصاد کشور، ضروری است سهم و اعتبار ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای این مناطق در نظر گرفته شود تا ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مرز بازرگان بیش از پیش فعال شود.

تاج‌فر خواستار نگاه ویژه دولت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در مناطق مرزی شد و بر ضرورت تخصیص فوق‌العاده مرزی و حمایت‌های ویژه از اعضای شورای تأمین، نیروهای انتظامی، مرزبانی و سپاه پاسداران تأکید کرد.