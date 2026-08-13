اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف تحول در روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، می‌تواند منجر به صرفه‌جویی بیش از ۲ میلیارد لیتر بنزین و کاهش ۱۰ درصدی انتشار گاز‌های آلاینده در کشور شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در ارتباط با رسانه ملی گفت: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، پس از طی یک سال فرآیند کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با حضور ذینفعان مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان محیط زیست، راهور فراجا و مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب هیئت دولت رسید و در ۱۲ مرداد ماه توسط معاون اول دولت ابلاغ شد.

حاتمی با اشاره به تغییر ساختار نوسازی ناوگان گفت: در گذشته به ازای تولید ۱۲ خودرو، تنها یک دستگاه از ناوگان خارج می‌شد؛ اما امروز با اصلاح این آیین‌نامه، به ازای هر ۴ دستگاه خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج خواهد شد.

وی افزود: این تغییر، تحقق هدف ۵۰۰ هزار دستگاه اسقاط سالیانه (مطابق با برنامه هفتم توسعه) را امکان‌پذیر می‌سازد.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان ایدرو در تشریح نسبت‌های جدید واردات و اسقاط گفت: مطابق با اصلاحیه جدید، در ازای واردات هر ۳ خودروی کم‌مصرف (گرید A و B)، یک خودروی فرسده اسقاط می‌شود. در حالی که برای خودرو‌های با مصرف متوسط (گرید C و D)، به ازای هر واردات، دو خودرو و برای خودرو‌های پرمصرف (گرید E، F و G)، به ازای هر خودرو، سه خودروی فرسده باید از چرخه خارج شوند.

وی همچنین به مشوق‌های ویژه برای خودرو‌های سبز اشاره کرد و گفت: خودرو‌های تمام‌الکتریکی از شرط اسقاط معاف هستند و برای خودرو‌های هیبریدی نیز ۵۰ درصد معافیت در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که واردات ۲ خودروی هیبریدی، تنها مستلزم اسقاط یک خودروی فرسوده است.

حاتمی با اشاره به ملاحظات اقتصادی، افزود: در راستای نوسازی ناوگان باری، رانندگان کشنده‌های فرسوده علاوه بر دریافت یارانه اسقاط، می‌توانند از گواهی یارانه صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز بهره‌مند شوند که این امر جذابیت اسقاط را دوچندان می‌کند.

وی همچنین اضافه کرد: در بخش موتورسیکلت نیز برای افزایش جایگزینی، در صورت انتخاب مدل‌های برقی به جای موتورسیکلت‌های فرسوده، دو برابر بیشتر از جایگزینی با مدل‌های بنزینی، یارانه پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، تولیدکنندگان موتورسیکلت اکنون می‌توانند از گواهی‌های معادل سایر کاربری‌ها استفاده کنند که از گلوگاه‌های قبلی در روند اسقاط جلوگیری می‌کند.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان ایدرو با تاکید بر انطباق این مصوبه با "قانون هوای پاک"، گفت: اجرای این آیین‌نامه در مرحله نخست، با اسقاط بیش از ۱۶ هزار خودروی تجاری، منجر به صرفه‌جویی نزدیک به یک میلیارد لیتر سوخت خواهد شد که این خود گامی بلند در جهت کاهش هزینه‌های انرژی و مقابله با آلودگی هواست.