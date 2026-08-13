پخش زنده
امروز: -
مردم ساری همزمان با شب شهادت امام رضا(ع)، با حضور در میدان امام حسین (ع)، بار دیگر حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و جبهه مقاومت اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ساری همزمان با شب شهادت امام رضا (ع)، با حضور در میدان امام حسین (ع) وعزاداری و سوگواری برای پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، بار دیگر جلوهای از حضور و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.
مردم شرکتکننده در این مراسم با اشاره به تحولات اخیر، از انتخاب فرماندهان جدید و جایگزینی فرماندهان شهید قدردانی و بر نقش ولایت فقیه در هدایت کشور تأکید کردند.
یکی از شرکتکنندگان در این مراسم گفت: فرماندهانی منصوب شدهاند که در این مسیر ثابتقدم باشند و از رهبر معظم انقلاب بهدلیل انتخاب فرماندهان جدید و جایگزینی فرماندهان شهید قدردانی میکنیم.
وی افزود: پشتوانه اصلی قدرت نظامی، ولایت فقیه و تبعیت از فرمان ولی است و تفکر مقاومت نیز در این مسیر اهمیت دارد.
شهروند دیگری با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها گفت: فشارهای اقتصادی و تحریمها موجب شد کشور به سمت تقویت اقتصاد مقاومتی حرکت کند و در برابر این فشارها آمادگی بیشتری داشته باشد.
برخی نیز بر ضرورت صرفهجویی در شرایط کنونی تأکید کردند و افزودند: بر همه لازم است اصل صرفهجویی را در همه امور رعایت کنند تا با همراهی و همدلی از فتنهای که دشمن ایجاد کرده است، عبور کنیم.