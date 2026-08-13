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مردم خون‌خواه رهبر شهید در اجتماع شبانه از رسوایی جدید ترامپ گفتند

انتقال مخفیانه ترامپ به هواپیمایی دیگر با استفاده از کامیون حمل مواد غذایی، نقل محافل خبری دنیا شده. موضوعی که مردم در تجمعات شبانه آن را ناشی از هراس دشمنان از خون‌خواهی منتقمان آزادی جهان می‌دانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۰:۵۸
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ، وحدت ملی
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