انتقال مخفیانه ترامپ به هواپیمایی دیگر با استفاده از کامیون حمل مواد غذایی، نقل محافل خبری دنیا شده. موضوعی که مردم در تجمعات شبانه آن را ناشی از هراس دشمنان از خون‌خواهی منتقمان آزادی جهان می‌دانند.