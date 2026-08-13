رییس شورای حل اختلاف خوزستان از رهایی یک محکوم به قصاص در استان با تلاش صلح‌یاران و جلب رضایت اولیای دم یک محکوم به قصاص نفس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی بیان کرد: جلسه صلح و سازش با حضور اولیای دم، خانواده محکوم و صلح‌یاران کارگروه مشترک صلح و سازش اداره‌کل زندان‌ها و معاونت حل اختلاف استان برگزار شد و تلاش برای جلب رضایت و ایجاد سازش میان طرفین در دستور کار قرار گرفت.

وی درخصوص روند این پرونده اظهار داشت: محکوم این پرونده که از سال ۱۴۰۰ در زندان به سر می‌برد با ابراز ندامت و پشیمانی از اولیای دم درخواست عفو و گذشت کرد و صلح‌یاران نیز با برگزاری نشست‌های متعدد و ایجاد فضای گفت‌و‌گو، زمینه نزدیک شدن دیدگاه‌های طرفین را فراهم کردند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی با بیان اینکه گذشت اولیای دم در پرونده‌های قصاص از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ ایثار و بخشش در جامعه است، افزود: در این پرونده نیز تلاش صلح‌یاران برای ایجاد تفاهم به نتیجه رسید و اولیای دم با تبدیل قصاص به دیه موافقت کردند.

معاون قضایی دادگستری خوزستان ضمن تشریح نقش صلح‌یاران در پرونده‌های قصاص ادامه داد: در چنین پرونده‌هایی فرآیند سازش نیازمند صبر، تدبیر، گفت‌وگوی مستمر و شناخت دقیق شرایط خانواده‌های طرفین است و صلح‌یاران با بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان و معتمدان، تلاش می‌کنند مسیر تصمیم‌گیری برای گذشت و بخشش را هموار کنند.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی با اشاره به تقارن این نشست با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تصریح کرد: فرهنگ گذشت از ارزش‌های ریشه‌دار در آموزه‌های دینی و سیره اهل‌بیت (ع) است و ترویج این فرهنگ می‌تواند در کاهش اختلافات، حفظ بنیان خانواده‌ها و بازگرداندن آرامش به زندگی افراد نقش‌آفرین باشد.

وی از تلاش اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش و صلح‌یارانی که در این پرونده برای ایجاد رضایت میان طرفین نقش‌آفرینی کردند قدردانی کرد و گفت: هر گامی که برای نجات انسانی از قصاص و بازگرداندن او به زندگی برداشته می‌شود، حاصل مشارکت مجموعه‌ای از انسان‌های خیرخواه و مصلح است که با دلسوزی و احساس مسئولیت، برای پایان دادن به یک اختلاف سنگین تلاش می‌کنند.

وی گفت: تبدیل قصاص به دیه در این پرونده، جلوه‌ای از ظرفیت بالای فرهنگ صلح و گذشت در جامعه است و استمرار چنین اقدامات مصلحانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های ناشی از اختلافات و تقویت سرمایه اجتماعی در استان خوزستان باشد.

رییس شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: ۶ هزار و ۹۷۷ پرونده در شورای حل اختلاف خوزستان طی یک ماه اخیر با صلح و سازش مختومه شد، آماری که نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مجموع پرونده‌های مختومه استان با رضایت طرفین پایان یافته است.