در حاشیه دومین روز از نشست بریکس، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با لِستجا خانباگو، رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دو طرف در این نشست ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور، درباره راهکار‌های توسعه تعاملات مالی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات میان نهاد‌های بانکی و مالی ایران و آفریقای جنوبی تبادل نظر کردند.

همچنین در این دیدار بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های چندجانبه در چارچوب بریکس و توسعه سازوکار‌های مؤثر برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و بانکی میان کشور‌های عضو تأکید شد.