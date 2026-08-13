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نماینده واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: یک ماه از دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات واردکنندگان میگذرد، اما تا این لحظه هیچ وجهی پرداخت نشده است.
محمدرضا کلامی، نماینده واردکنندگان کالاهای اساسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با اشاره به پرداخت نشدن بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: با وجود تأکید رئیسجمهور بر تداوم واردات کالاهای اساسی و اعلام اینکه معاونان و وزرای اقتصادی دولت باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت ۵۰ درصد مطالبات نقدی اقدام کنند، تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی بیان کرد: این در حالی است که تسهیلات بانکی اعطاشده به بخش خصوصی فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده در صورتی که این تسهیلات تقریبا یکسوم کل مطالبات ما را تشکیل میدهد.
نماینده واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: بیتوجهی به اجرای این دستور، قطعاً آسیبهای جدی بر روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی مردم وارد خواهد کرد.