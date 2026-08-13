به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده و همکاری و همیاری مطلوب تولیدکنندگان گوشت مرغ استان، به منظور تأمین پایدار پروتئین مورد نیاز جامعه، با توجه به شرایط اقلیمی ویژه خوزستان، میزان جوجه‌ریزی واحد‌های مرغداری خوزستان در تیرماه امسال به ۴ میلیون و ۱۶۲ هزار قطعه رسید.

وی افزود: از این میزان جوجه‌ریزی، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ تن گوشت مرغ آماده طبخ استحصال و به بازار مصرف عرضه شود که نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی استان خواهد داشت.

نیرومند با قدردانی از تلاش مرغداران، تشکل ها، زنجیره‌های تولید وکلیه فعالان حلقه‌های صنعت طیور خوزستان، تأکید کرد: استمرار روند مناسب جوجه‌ریزی و حمایت از تولیدکنندگان، از مهم‌ترین عوامل حفظ پایداری تولید و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ در ماه‌های پیش‌رو است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با رصد مستمر وضعیت تولید، تأمین نهاده‌ها و پشتیبانی از واحد‌های پرورش مرغ گوشتی، برنامه‌های لازم را برای تداوم تولید و جلوگیری از نوسانات احتمالی بازار در دستور کار دارد.