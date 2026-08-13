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سری جدید برنامه «ورزشگاه» با رویکرد بررسی ورزش پایتخت و رویدادهای ملی و بینالمللی، از ۲۳ مرداد، مصادف با یکم ربیعالاول، روزهای جمعه، حوالی ساعت ۱۶ از شبکه تهران سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه به تهیه کنندگی «ناصر میردامادیان» ضمن گفتوگو با کارشناسان و مدیران ورزشی درباره پیشرفتها، ظرفیتها و چالشهای ورزش استان تهران و تیمهای ملی در عرصههای بینالمللی، به مرور تازهترین اخبار و رویدادهای ورزشی کشور، گپ و گفت با پیشکسوتان و افتخارآفرینان استان، بررسی ورزش بانوان و نیز تحلیل بازیهای آسیایی، میپردازد.
سردبیری و اجرای این برنامه بر عهده «محمد رضا علیپور» است و «آرش اسدی» نیز دیگر مجری این برنامه خواهد بود.