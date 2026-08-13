بی‌توجهی راننده یک دستگاه سانتافه به جلو، شامگاه گذشته در محدوده تکیه و چمن به تصادفی مرگبار منجر شد و یک عابر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس پلیس راهور اظهار کرد: این تصادف حدود ساعت ۱۹ روز گذشته در محدوده تکیه و چمن رخ داد و در جریان آن یک دستگاه خودروی سانتافه با یک عابر برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، عابر جان خود را از دست داد اما فرد دیگری مصدوم نشد.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه کارشناسی صحنه حادثه انجام شده است، تصریح کرد: برابر بررسی‌های انجام‌شده، علت وقوع این حادثه عدم توجه به جلو از سوی راننده سانتافه تشخیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی سوابق تصادفات این محدوده نشان می‌دهد پیش از این، حادثه منجر به فوتی در این نقطه گزارش نشده است.

رئیس پلیس راهور در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر رانندگان به مسیر و شرایط تردد، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.