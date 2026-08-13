به گزارش خبر گزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان اشنویه گفت: در پایان این رقابت‌ها پس از تیم ارومیه، تیم‌های خوی و بوکان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

لقمان کیانی افزود: مسابقات بسکتبال بانوان نونهال آذربایجان‌غربی با حضور تیم‌های ارومیه، مهاباد، بوکان، خوی، اشنویه و پیرانشهر به میزبانی شهرستان اشنویه برگزار شد. به گفته کیانی تیم قهرمان به عنوان نماینده استان در مسابقات کشوری شرکت خواهد کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان اشنویه گفت: مسابقات قهرمانی بسکتبال بانوان نونهال آذربایجان‌غربی برای توسعه ورزش پایه و شناسایی استعداد‌های این رشته ورزشی برگزار شده است.