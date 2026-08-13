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مشهدالرضا در سوگ امام مهربانی‌ها

بر اساس آمار‌ها تا عصر دیروز بیش از ۵ میلیون زائر به مشهدالرضا مشرف شده‌اند. مشهد امسال حال و هوایی متفاوت دارد. رواق دار الذکر هم دلدادگانی دارد که پس از زیارت امام هشتم دلتنگی خود را پیش امام شهید ایران می‌برند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۰:۳۸
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برچسب ها: مشهدالرضا ، شهادت امام رضا علیه السلام ، سالروز شهادت امام هشتم ، مشهد
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