نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری‌ها ظرفیت قابل توجهی برای کمک به ورزش دارند و می‌توان سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از این ظرفیت را در حوزه ورزش هزینه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی روز چهارشنبه در نشست با جمعی از ورزشکاران و مسئولان هیات‌های ورزشی استان همدان اظهار کرد: احیای استخر تخصصی شنا و شیرجه همدان از موضوعاتی است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد و باید برای این مجموعه جانمایی مناسبی انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزش استان همدان افزود: در کنار توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای جایگاه ورزش پارالمپیک و حمایت از ورزشکاران این حوزه نیز باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم همدان و فامنین گفت: از ۱۳ همت و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات شهرداری‌های استان، ۵ درصد به ورزش اختصاص دارد که هیئت‌ها باید پیگیر جذب این اعتبارات باشند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: منابعی که در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد باید در مسیر توسعه ورزش نیز به کار گرفته شود و هیات‌های ورزشی باید مطالبه‌گر این موضوع باشند و از شهرداری‌ها برای حمایت از ورزش مطالبه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران ورزشی گفت: یکی از اصول مدیریت این است که روسای هیات‌های ورزشی خودشان برای حل مشکلات و توسعه رشته ورزشی تحت مدیریتشان پیگیری و تلاش کنند. متأسفانه در همدان در برخی موارد مسئولیت‌پذیری و پیگیری لازم وجود ندارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در امور هیات‌های ورزشی و باشگاه‌ها دخالتی نداشته است، افزود: تاکنون در امور هیات‌های ورزشی و باشگاه‌ها دخالت نکرده‌ام و تلاش داشته‌ام امور در چارچوب قانونی خود دنبال شود.

او همچنین از رایزنی با یک شرکت بزرگ برای حمایت مالی از تیم فوتبال پاس خبر داد و افزود: با هدف آغاز ساخت مجموعه ورزشی پارالمپیک غرب کشور در همدان، پیگیر رفع مشکل زمین این مجموعه هستیم.

حاجی‌بابایی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت حامیان مالی و بخش خصوصی در ورزش اظهار کرد: برای برخی مجموعه‌های ورزشی به دنبال جذب اسپانسر بوده‌ایم، اما در مواردی این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است و باید برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در ورزش برنامه‌ریزی شود.

وی خطاب به جامعه ورزش استان گفت: جامعه ورزش باید در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر به افرادی رأی دهد که دغدغه ورزش داشته باشند و در شورا و مدیریت شهری، احیای ورزش و توسعه زیرساخت‌های ورزشی را دنبال کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت‌های ورزشی استان افزود: کار‌های بزرگی در ورزش استان در حال انجام است و سالن‌های ورزشی و استخر‌های متعددی احداث شده و روند توسعه زیرساخت‌ها باید ادامه پیدا کند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به دنبال آن هستیم، ایجاد خوابگاه هزار نفری برای ورزشکاران است تا بخشی از نیاز استان برای میزبانی اردو‌ها و مسابقات ورزشی برطرف شود.

وی افزود: با هدف آغاز ساخت پیگیر رفع مشکل زمین مجموعه ورزشی پارالمپیک غرب کشور در همدان هستیمحاجی بابایی ادامه داد: از ۵ هزار میلیارد تومان مالیات شرکت‌های تولیدی استان، یک درصد به ورزش اختصاص دارد که پیگیر جذب این اعتبارات هستیم

وی افزود: ۲۰ مدرسه حیاط طیبه در همدان همگی باید یک سالن استاندارد ورزشی داشته باشند

حاجی‌بابایی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، هیات‌های ورزشی، بخش خصوصی و جامعه ورزش برای رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به توسعه ورزش استان همدان تأکید کرد.