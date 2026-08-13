حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز در سفر به شهر مقدس قم با مراجع تقلید و علما دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین، صبح امروز در سفر به شهر مقدس قم ضمن شرکت در مراسم سوگواری شهادت امام رضا (ع) در دفتر آیت الله سبحانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی همچنین با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله خاتمی نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد.

اخبار تکمیلی این دیدار‌ها متعاقبا اعلام می‌شود.