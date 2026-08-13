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سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل گفت: تلاشها در دولت چهاردهم برای جبران کاستیهای زیرساختی حوزه ارتباطات استان افزایش یافته و ۳۵۰ سایت ارتباط تلفن همراه در نقاط روستایی نصب و راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، قادر سیمزن با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دغدغه اصلی مردم است و همه از بزرگ و کوچک در این زمینه مطالبه دارند، افزود: در سالهای گذشته در حوزه ارتباطات زیرساختهای خوبی در سطح کشور فراهم شده، اما با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، سطح انتظارهای مردم نیز در این حوزه بالا رفته است.
وی بیان کرد: یک هزار و ۱۲ روستای با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار در استان اردبیل داریم که بر اساس قانون برنامه ششم پیشرفت باید همه این روستاها زیر پوشش اینترنت نسل چهارم در بستر تلفن همراه قرار میگرفتند که در حال حاضر ۱۴۰ روستا به دلیل مسایلی مانند جنگ و کمکاری اپراتورها هنوز از این خدمت برخوردار نشدند.
وی ادامه داد: سوای این نقاط برخی روستاها نیز در سرشماری سال ۹۵ جمعیتشان کمتر از ۲۰ خانوار بوده ولی الان به بیش از ۲۰ خانوار رسیده و دولت بر خود وظیفه میداند که به آنها نیز خدمات مربوطه را ارایه دهد، وگرنه نمیتوان انتظار داشت که جمعیت در این روستاها ماندگار شود.
سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: با وجود همه مشکلها دولت چهاردهم تنها در ۲ سال گذشته ۳۵۰ آنتن در نقاط روستایی این استان نصب و راهاندازی کرده است و البته ممکن است بخشی از جمعیت روستایی به دلیل قرار گرفتن در مناطق کوهستانی هنوز امکان استفاده از این خدمات را نداشته باشند.