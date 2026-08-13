رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی گفت: مراسم شام غریبان شهادت امام رضا (ع) شامگاه امروز پنجشنبه با حضور خادمان، زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مسلم هوشنگی در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیما مرکز خراسان‌رضوی افزود: به رسم هر ساله، همزمان با شام شهادت ثامن الحجج (ع)، مراسم شام غریبان شهادت امام رضا (ع) شامگاه امروز پنجشنبه با حضور خادمان، زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این آئین پنجشنبه شب بیست و دوم مردادماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور خادمان بارگاه منور رضوی از چهارراه شهدا آغاز و تا صحن انقلاب اسلامی ادامه دارد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی گفت: در این آئین ذاکران اهل بیت (ع)، در رثای شهادت امام رضا (ع) به مرثیه سرایی، عزاداری و سینه زنی می‌پردازند.