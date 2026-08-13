طرح آبرسانی به مجتمع روستایی خوشاب شهرستان سربیشه با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال اجراست و با بهره‌برداری از این طرح، زمینه تأمین پایدار آب شرب برای ۸۳۰ خانوار روستایی فراهم می شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، طرح آبرسانی به مجتمع روستایی خوشاب سربیشه با هدف ارتقای پایداری تأمین آب شرب، بهبود کیفیت

خدمات‌رسانی و رفع مشکلات آبی روستا‌های منطقه در حال اجراست.

در این طرح ۱۹ روستا تحت پوشش طرح قرار گرفته و برای اجرای آن ۱۵ مخزن ذخیره آب احداث و ۴۶ کیلومتر خط انتقال اجرا می‌شود، همچنین ۵ ایستگاه پمپاژ در چارچوب این طرح پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، این طرح تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته و با تکمیل و بهره‌برداری از آن، ۸۳۰ خانوار روستایی از مزایای طرح برخوردار می شوند.

برای اجرای طرح آبرسانی به مجتمع خوشاب سربیشه، ۳۷ میلیارد و 900 میلون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای تأمین آب شرب پایدار و بهداشتی، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، توسعه متوازن منطقه و حفاظت از منابع آب و محیط زیست به شمار می‌رود.