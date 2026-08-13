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تعداد واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی خراسان شمالی از ۱۲ واحد پیش از استان شدن، امروز به ۴۲۰ واحد رسیده است.
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با تشکیل استان خراسان شمالی فصل تازهای برای توسعه این منطقه آغاز شد؛ فصلی که شهرکهای صنعتی هم بخشی از آن بود. گسترش زیرساختها، واگذاری زمین و ایجاد واحدهای جدید، چهره شهرک صنعتی را در سالهای پس از تاسیس استان تغییر داد.
بجنورد و دیگر شهرهای این منطقه، بخشی از خراسان بزرگتر بودند و صنعت در اینجا، مسیری متفاوت و البته محدودتر را طی میکرد.