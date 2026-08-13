پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز مرحله پانزدهم طرح سراسری واکسیناسیون طیور بومی، اکیپهای دامپزشکی در روستاهای کردستان بهصورت رایگان نسبت به ایمنسازی حدود ۵۰۰ هزار قطعه طیور علیه بیماری نیوکاسل اقدام میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ادارهکل دامپزشکی کردستان اظهار کرد: مرحله جدید این طرح از شنبه ۱۷ مرداد آغاز شده و عملیات واکسیناسیون تا ۱۷ شهریور در مناطق روستایی استان ادامه دارد.
صابر صلواتی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری نیوکاسل در جمعیت طیور بومی گفت: در این مرحله از واکسن زنده غیر بیماریزا و مقاوم به حرارت استفاده میشود تا طیور روستایی در برابر این بیماری ایمن شوند.
وی افزود: برای اجرای این طرح، واکسیناسیون حدود ۵۰۰ هزار قطعه طیور بومی و روستایی در نقاط مختلف استان پیشبینی شده است و اکیپهای عملیاتی دامپزشکی با همکاری شبکههای دامپزشکی شهرستانها در حال اجرای برنامه هستند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی کردستان ادامه داد: اجرای این طرح با استفاده از ظرفیت نیروهای بخش دولتی، مراکز بخش خصوصی و گروههای جهادی انجام میشود و روستاییان برای دریافت واکسن و خدمات مربوط به این طرح هزینهای پرداخت نمیکنند.
صلواتی مشارکت صاحبان طیور بومی را یکی از عوامل مؤثر در موفقیت این برنامه دانست و از روستاییان خواست با همکاری با اکیپهای دامپزشکی، زمینه دسترسی نیروهای اجرایی به محل نگهداری طیور و افزایش پوشش واکسیناسیون را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون گسترده طیور بومی میتواند در کاهش احتمال شیوع بیماری نیوکاسل و جلوگیری از خسارتهای ناشی از آن مؤثر باشد و اجرای منظم این برنامه، بخشی از اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی برای حفظ سلامت جمعیت طیور روستایی استان است.